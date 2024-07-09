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Jeff Bezos, Datça'daki tatilini sürdürüyor: 3,5 milyon TL'lik hesap ödedi

Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Datça'da konuk ettiği restoranda 100 bin Euro hesap ödedi.

Haber Merkezi
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Jeff Bezos, Datça'daki tatilini sürdürüyor: 3,5 milyon TL'lik hesap ödedi
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500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında tatilini sürdürüyor.

Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'daki D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

Takvim'den haberine göre, Bezos'un gece sonunda 100 bin Euro'ya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödediği öğrenildi.

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