Merkezi yönetim bütçe açığı 261,5 milyar TL oldu

2025 yılı mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27,7 milyar TL, bütçe gelirleri 766,3 milyar TL ve bütçe açığı 261,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 866,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,2 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı mart ayında 261 milyar 466 milyon TL açık vermiştir.

2024 yılı mart ayında 134 milyar 412 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı mart ayında 100 milyar 223 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri mart ayı itibarıyla 1 trilyon 27 milyar 727 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 161 milyar 243 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 866 milyar 484 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten mart ayında 1 trilyon 27 milyar 727 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 692 milyar 807 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,2 iken 2025 yılında yüzde 7 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 oranında artarak 866 milyar 484 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,3 iken 2025 yılında yüzde 6,8 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri mart ayı itibarıyla 766 milyar 261 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 645 milyar 101 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 99 milyar 708 milyon TL olmuştur.

2024 yılı mart ayında bütçe gelirleri 483 milyar 842 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 58,4 oranında artarak 766 milyar 261 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mart ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 5,7 iken 2025 yılında yüzde 6 olmuştur.

2025 yılı mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 645 milyar 101 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 5,7 iken 2025 yılında yüzde 5,8 olmuştur.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 117,6 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 406,8 milyar TL ve bütçe açığı 710,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 653,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 246,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 710 milyar 817 milyon TL açık vermiştir.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde 263 milyar 6 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 246 milyar 867 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 3 trilyon 117 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 463 milyar 950 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 653 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında artarak 3 trilyon 117 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 oranında artarak 2 trilyon 653 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."