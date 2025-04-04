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Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon martta yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verilerini yayımladı.

Haber Merkezi
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Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon martta yüzde 2,6 arttı
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Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE mart ayında yüzde 2,6 arttı. Şubatta yüzde 2,28 artış olmuştu.

TÜİK verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 2,46 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç martta yüzde 2,22 arttı.

Mart ayı enflasyon verileri açıklandıMart ayı enflasyon verileri açıklandıEkonomik Veriler

 

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