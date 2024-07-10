Özgür Demirtaş'tan TÜİK'e enflasyon isyanı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyon açıklamasını değerlendirdi. Açıklama, Demirtaş'ı sinirlendirdi.

TÜİK'in madde sepeti fiyatlarını Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın hesaplaması, gündemi değiştirmişti.

TÜİK Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle yaptığı toplantıda fiyatlar konusunda açıklama yaparken, enflasyonla ilgili söyledikleri de dikkat çekmişti.

Çetinkaya, "Bu tartışılsın diye söylemiyorum ama enflasyonun yüzde 75 olmasıyla 45 olması arasında nasıl bir fark var, bunu bir irdelemek lazım diye düşünüyorum. Bana sorarsanız bir fark yok. Fiyatlar gene artıyor" ifadeleri ekonomistlerin ilgisini çekti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu açıklamaya değindi.

Demirtaş, "İçler acısı bir açıklama. Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama. Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler??? Aman Allahım, Aman Allahım" şeklinde bir paylaşım yaptı.