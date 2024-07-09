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Mahfi Hoca'dan TÜİK'e atasözlü tabela önerisi

Mahfi Eğilmez, Alaattin Aktaş'a cevap niteliğinde açıklama yapan TÜİK'e girişe asması için tabela önerisinde bulundu.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca'dan TÜİK'e atasözlü tabela önerisi
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Son yılların en çok konuşulan kurumları arasında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamalarıyla gündemden düşmüyor. 

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın gündeme getirdiği fiyatlara TÜİK'ten cevap geldi. 

Aktaş, Nisan 2022'de sonlandırılan madde sepeti fiyatlarını endeks üzerinden yeniden hesapladı. Ortaya çıkan fiyatlar, sosyal medyada trend olmanın yanında gündemin ana maddesi haline geldi. 

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TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, gazetecilerle yaptığı toplantıda, Aktaş'ın hesaplamalarına cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. 

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Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez de TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarına atıfla sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Eğilmez, "TÜİK'in girişine 'söz gümüşse susmak altındır' yazılı bir tabela asılmalı" diyerek açıklamaları değerlendirdi.

 

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