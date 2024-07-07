Mahfi Hoca, Türkiye ekonomisini özdeyişlerle anlattı: "Ekonomiyi batıran faiz fobisidir"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ile yakından takip edilen eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez bu kez Türkiye ekonomisine dair tespitlerini özdeyişlerle anlattı.

Dr. Mahfi Eğilmez, kendi adını taşıyan bloğundaki "Özdeyişler" başlıklı yazısında ekonomik tabloyu uyarladığı özdeyişlerle anlattı.

Eğilmez'in sıraladığı özdeyişler şöyle:

“Yüksek tansiyon hastasıysanız bu gerçeği kabul ederek tansiyon ilacına başlamanız gerekir. Aspirinle baş ağrınızı hafifletseniz de tansiyona bağlı sorunlarınızın gelişmesini engelleyemezsiniz. Ekonomi de böyledir. Önce gerçeği kabul edeceksiniz. Ki aldığınız önlem çözüm getirsin.”

“Çin'de demokrasi mi var da gelişti diye soran arkadaşlara yanıtımdır: Çin’de, bizim anladığımız anlamda hukukun yerini tutan yüzlerce yıllık gelenekler var. Ayrıca Çin, gelişmiş ülke değil. Gelişmişlik; demokrasinin, hukukun, eşitliğin, liyakatin yükselmesiyle olur. Büyümek başkadır gelişmek başka.”

“Ekonomik krizlerde ilk ve en büyük darbeyi esnaf alır. Satışları düşer, para kazanamaz hale gelir, hatta bir bölümü işini tasfiye eder. Esnaf ancak o zaman siyasal iktidardan desteğini çeker.”

“Faiz ve kur üzerine ekonomi politikası kurulmaz. Ekonomi politikasının amacı nedenleri düzeltmek ve sonuca gitmek olmalıdır. Faiz sonuçtur. Eğer faizi belirli bir noktaya indirmek istiyorsanız politikanızı riskleri düşürmek üzerine kurmanız gerekir.”

“İktisat okuyanlar caretta carettalara benzer. İktisat okuyanların çok azı iktisatçı olabilir.”

“Ödediği verginin nereye harcandığı sorusunu sormayan bir toplumun şikâyete hakkı yoktur.”

“Çoğunluk, bildiğini sandığı çoğu şeyi yanlış bilenlerden öğreniyor.”

“Yaşamın kanıtladığı tezleri tersine çevirmek için gerçekleri değiştirmeye çalışmanın maliyeti her zaman yüksek olmuştur.”

“Dünyada en zor işlerden birisi yanlışı doğru sanan ve bunda ısrar eden bir insana doğruyu anlatmaya çalışmaktır.”

“Kurla, swapla, faizle kötü gidişi bir süre gizlemek mümkün olsa da bu yaklaşım sürdürülebilir değildir. Bir gün fatura önümüze gelir.”

“Neoliberal politikaların öne sürdüğü emek piyasasının katılığı gibi masum görünümlü yaklaşımların altında emeğin zayıflatılması projesi vardı.”

“Türkiye, son kırk yılda risklerini düşürmeye değil faizi düşürmeye odaklandığı için enflasyon sorununu çözemedi.”

“Temel yanılgımız bütün dünyanın bizimle uğraştığını sanmamızdır. Kimimiz bu yanılgıyla dünyaya şirin görünmeye, kimimiz de kafa tutmaya yöneliriz. Oysa yapmamız gereken tek şey hatalarımızı kabul edip onları düzeltmeye çalışmaktan ibarettir.”

“Ekonomiye, ekonomi politikasıyla yön verilir, doğrusu budur. Ne zaman ki polisiye önlemlerle ekonomiye yön verilmeye çalışılsa işler daha da karışır. ”

“Ekonomiyi batıran faiz lobisi değil faiz fobisidir.”

“Bana sordukları kadar kendilerini yönetenlere ‘sen bu işin uzmanı mısın?’ diye sorsalardı sorunlarımızın çoğu çözülmüş olurdu.”

“Bizdeki ekonomi politikası değil politika ekonomisidir. Onun için her şey ters gidiyor.”