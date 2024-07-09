EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: İhracatçılara can suyu verilmezse, gerileme derinleşecek

İZMİR / EKONOMİ

2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 2024 yılına mevcudu koruma hedefiyle girmişti. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 20 milyar 912 milyon dolar ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 5’lik gerilemeyle 19 milyar 783 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yüksek enflasyon kaynaklı artan girdi maliyetlerine karşın enflasyon oranında artmayan döviz kurunun Türk ihracatçılarının rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılı ilk yarısındaki tablonun kaygılarını gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi.

2023 ve 2024 yıllarına girerken hedeflerini ‘mevcudu korumak’ olarak belirlediklerini hatırlatan Eskinazi, “2023 yılında ihracatçılarımız ihraç pazarlarını korumak için sermayelerinin erimesi pahasına mücadele verdik ve ihraç pazarlarında mevcudumuzu korumayı başardık. 2024 yılında ise tablo daha da ağırlaştı. 2024 yılının ikinci yarısında ihracatçılara can suyu verilmediği takdirde bu gerileme daha da derinleşecek” dedi.

“Haziranda ihracat yüzde 13 geriledi”

Türkiye’nin ihracatına en büyük katkıyı sağlayan ikinci bölge konumundaki Ege Bölgesi, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre Haziran ayında 3 milyar 23 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2023 yılı haziran ayındaki ihracatı 3 milyar 470 milyon dolar olan Ege Bölgesi’nin ihracatı haziran ayında yüzde 13 oranında geriledi.

İzmir’in 6 aylık ihracatı 11,6 milyar dolar

İzmir, haziran ayında 1 milyar 555 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 51,5’lik dilimini tek başına gerçekleştirirken, 2024 yılının ilk yarısını ise 11 milyar 665 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Haziran ayında Ege Bölgesi’nde 540,5 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan Manisa’nın ihracatı yüzde 23 geriledi. İlk 6 ayda yüzde 6’lık gerilemeyle 2 milyar 13 milyon dolar ihracata imza atan Denizli, haziranda 305,6 milyon dolarlık ihracat yaptı. Balıkesir’in 6 aylık ihracatı da 1 milyar 41 milyon dolar, haziran ayında yüzde 18 artırarak 176 milyon dolardan 208 milyon dolara ilerletti. Aydın, 2024 yılının Haziran ayında 118 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2024 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 22’lik artışla 299 milyon dolardan 365 milyon dolara ilerleten Afyonkarahisar, haziran ayında yakaladığı yüzde 90’lık ihracat artış hızı ile ihracatını 51 milyon dolardan 97 milyon dolara çıkartarak Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekortmeni oldu.