DDC Makina’nın, ihracat hedefi Türkiye’de lider konuma gelmek

EKONOMİ / KOCAELİ

DDC Grup ve DDC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine başarı dileklerini ileten Muhammet Öztürk, “Türkiye'de kağıt havlu türü ürünleri imal eden fabrikaların üretim makinelerini karşılayan ve ülkemizdeki önde gelen firmalardan biriyiz. Türkiye'de lider konuma geleceğimizi, dünyada da satış ağımızı genişleteceğimizi düşünüyorum. Bu tür konfeksiyon temizlik makinası yapan Türkiye'deki önde gelen fabrikalardan birisiyiz. Ama bunu yeterli bulmuyoruz, dünya ile yarışıyoruz. Standartlarımız çok yüksek. Ülkemize döviz girdisi sağlamak, ihracat akışıyla katma değer sağlamak derdindeyiz” diyerek alanında uzman bir ekiple bu işi yürüttüklerini, kalite ve iş disiplinini de ön planda tuttuklarını, her geçen gün yenilenen teknolojileri de kullanmaya devam ettiklerini ifade etti.

“DDC Makina, sanayiye değer katacaktır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da Öztürk beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi: Kocaeli Büyükşehir’in de iş insanlarının daha rahat ulaşıma kavuşması açısından yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Merkezi Kocaeli olan DDC Makina, tesisiyle birlikte sanayiye değer katacaktır. Bölgemiz için yapmış olduğunuz yatırımınız olan DDC Makine ile dünyaya ihracat yapılıyor olması gurur verici. Başarılar diliyorum, ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.