Berkay Eskinazi: Yaralayıcı söylemlere paye vermeyin, bize destek olun

İZMİR / EKONOMİ

TEV Eğitime Destek Gönüllü Kadınlar Korosu adına Onursal Başkan Berkay Eskinazi yaptığı açıklamada, 25 ‘gönüllü’ kadından oluşan korolarının bir gence daha destek olabilmek adına özveriyle çalıştıklarının altını çizerek, bu süreçte destek beklerken kırıcı söylemlerle karşı karşıya kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi.

Eskinazi, “Bilineceği üzere, 17 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda Türk Eğitim Vakfı yararına, daha fazla çocuğu ve genci çağdaş eğitim standartlarıyla buluşturmayı amaçlayan bir konser etkinliği düzenleniyor. Karluna-Karabağlı Grup ve Folkart-Sancak Grup sanatçı sponsorluğunda düzenlenecek olan konsere, Yunanlı sanatçı Despina Vandi konuk oluyor. Bilsev Grup ve Cem Özdemir'in de platin sponsor olduğu konser için diğer sponsorlarımızın yanı sıra bu etkinliğin gerçekleşmesinde bir yıldır emek veren herkes gibi bizler de son derece heyecanlıyız ve motivasyonumuz son derece yüksek” diye konuştu.

Despina Vandi’ye, sahne almadan önce, 25 kadından oluşan Geleneksel TEV Eğitime Destek Gönüllü Kadınlar Koromuz 9 senedir olduğu gibi 15-20 dakikalık bir konser ile eşlik edeceğini dile getiren Eskinazi, “Son günlerde maalesef bu konsere, etkinliğin ve iyilik hareketinin hayata geçirilmesi için onca emek harcayan, defalarca prova yapılarak hazırlanan, tüm çevrelerini bu etkinliğe yönlendirip bilet satışı yapan, sponsor bulunmasını sağlayan ve üstüne bir de her biri eksiksiz en az bir çocuğa burs veriyor olan TEV Gönüllü Kadınlar Koromuzun tam da konserimiz öncesinde değersiz gösterilmeye çalışılmasına, dahası bu emeklerin tümünün hiçe sayıldığına tanık oluyoruz. Her bir gönüllü koro üyemizin, sadece çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini gözeterek verdiği onca emeğin yok sayılarak küçümsenmesi bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. Hele böyle bir yaklaşımı benimseyen kişinin, benim de daha önce yer aldığım EBSO gibi bir çatının paydaşı ve yönetim kurulu bașkan vekili olması beni ve arkadaşlarımı daha da derinden yaralamıştır. Bizler TEV adına hiçbir kişisel çıkar gütmeden fedakârca maddi ve manevi bir sürü emek harcıyoruz ve karşılığında ise kamuoyundan sadece destek bekliyoruz. Sizler lütfen buna benzer yaralayıcı ve asılsız söylemlere hiçbir paye vermeden 17 Temmuz akşamı bizlerle olun. Fazladan tek bir çocuğumuza dahi ulaşabilmek, onların gülümseyişine sebep olabilmek, çağdaş eğitimden pay alabilmelerini sağlamak bizler için dünyalara bedeldir ve bu amaç uğrunda herkesi konserimize destek olmaya çağırıyoruz. Gelin, bize katkı koyun. Emeklerimizi, çabalarımızı gözlerinizle görüp yaşarken siz de bu iyilik hareketinin bir parçası olun. Kamuoyuna sevgilerimizle” ifadelerini kullandı.