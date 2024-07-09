'Kadınların ekonomideki pozisyonu, tüm dünyada GSMH’yi yüzde 20 artıyor'

MERSİN / EKONOMİ

Her ay farklı bir konuyu gündemine alan Mersin İstişare Kulübü, kent merkezindeki Hatay Evi Gastronomi Konağı’nda düzenlenen sezonun son toplantısında, ‘Türkiye’de Kadın Olmak’ temasını işledi.

12 bin yıl önce medeniyetin ilk ortaya çıktığı dönemlerde, kadınların toplumsal hayatın içinde yer almasına yönelik bulgular edinildiğini belirten ÇUKUROVA SİFED Başkanı Berman Mantı, günümüzde ise kadınların sadece yüzde 30’unun iş gücüne katıldığını vurguladı. OECD ülkeleri hariç dünya genelinde aynı tablonun yaşandığını dile getiren Mantı, “Kadınların ekonomi içinde olması durumunda, tüm dünyada GSMH’yi yüzde 20 artıyor. Öte yandan, dünyadaki tüm varlığının sadece yüzde 1’inin kadınlara ait. Küreselde bütün işlerin yüzde 60’ını yapan kadınlar, GSMH’nin yüzde 10’una sahip. Kadınların daha fazla üretmesini sağlamak için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor” dedi.

“Kadının önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor”

Kadın girişimciliği ve istihdamı üzerine konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ayla Harp ise ülkede kadın girişimciliğinin gelişmesi adına yapılan çalışmalardan söz etti. 2007 yılında oluşturulmaya başlanan kurulların Türkiye’nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösterdiğini anlatan Harp, “TOBB, kadınların dezavantajlı durumunu ortadan kaldırmak için Sanayide Kadın Eli, Tarımda Kadın Eli ve Turizmde Kadın Eli projelerini hayata geçirdi. Çünkü kadın olmak, toplumun genelinde bir dezavantaj. Kadının önündeki bu engellerin kaldırılması gerekiyor. Kadınların iş dünyasında rol alması ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, gelişen ekonomiler için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Güncel sorunlara çözüm üretme noktasında dünyada 5’inci güç olarak görülen sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünün altını çizen Mersin İstişare Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz de kentin çözüm odaklı STK’larından biri olduklarını kaydetti. Gündüz, “Kentteki bilim ve iş insanlarını, uzman, akademisyen ve yöneticileri bir araya getirerek, sorunları doğru tahlil edip çözüm önerileri getirmek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Toplantıda Milletvekili Talat Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi (MBB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Ceren Yıldırım, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Arzu Günay, MBB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Sevda Bingöl, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın önceki dönem başkanı Ayhan Kızıltan, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Gelbul ile Mersin Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanlar Kurulu Başkanı Mustafa Güler gibi siyaset, kamu, akademi, iş dünyası ve STK’ların tanınan simaları yer aldı.