Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunuyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 5 bin 720 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Anadolu Hastanesi, toplamda 63 hasta yatağı, 20 yoğun bakım yatağı (5 genel yoğun bakım, 5 KVC yoğun bakım, 4 koroner yoğun bakım, 6 yeni doğan yoğun bakım kuvözü) ve 8 gözlem yatağıyla hizmet veriyor. Ayrıca 3 ameliyathane, doğumhane, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, mikrobiyoloji, radyoloji ve klinik laboratuvarları, acil servis üniteleri ile hizmet sunduklarını belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. İ. Cenk Soğukpınar, hastanelerini son teknoloji medikal ekipmanlarla donattıklarını söyledi.

Alanında uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından yönetilen Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi’nin, birçok tıbbi dalda kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı amaçladığını aktaran Soğukpınar, “Hastanemiz kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında, teknolojiye yatırım yaparak ve alanında uzman sağlık personeliyle bir araya gelerek hastalarına en iyi bakımı sunma konusunda kararlı bir şekilde ilerlemiştir. Hasta memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla çalışarak, pek çok alanda başarılı tedavilere imza atmış ve birçok hasta için umut olmuştur” diye konuştu.

Uluslararası hasta kabulüne önem vererek, yabancı misafirlerin dil ve kültür farklılıklarını gözeterek uluslararası standartlarda oldukça geniş bir yelpazede sağlık hizmeti sunduklarını anlatan Soğukpınar, bu kapsamda, obezite cerrahisi, ortopedi, kardiyoloji ve beyin ve sinir cerrahisi gibi birçok alanda uzmanlaştıklarını kaydetti. Cenk Soğukpınar, “Ayrıca hastalarımızın konaklama ve lojistik gibi ihtiyaçlarının da koordinasyonunu sağlıyoruz. Uzmanlaşmış ekipler ve modern tesislerle donatılmış olan hastanemiz, uluslararası hasta kabulü ve sağlık turizmi koordinasyonunda da destek sunmaktadır” dedi.

Sağlık sektöründe standartları yükseltmeyi hedefliyor

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından binlerce yabancı hastaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Cenk Soğukpınar, uzman hekim kadroları, deneyimli ekipleri ve son teknoloji tıbbi cihazlarıyla, farklı ülkelerden gelen hastalar tarafından tercih edilen bir hastane olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Başta İngiltere olmak üzere; Belçika, Hollanda, Arap ülkeleri, İrlanda, Romanya, Malta gibi birçok ülkeden gelen hastaların, Eskişehir’i ve hastanelerini tercih etmesinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Soğukpınar, “Özellikle obezite cerrahisi, plastik cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, kulak burun boğaz ve kardiyoloji gibi alanlarda en çok tercih edilen hastanelerden biri olmamız, çalışmalarımızın ne kadar değerli olduğunun bir göstergesidir” açıklamasında bulundu. Tıptaki son gelişmeleri yakından takip ederek, her zaman en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı ve sağlık sektöründe standartları daha da yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Soğukpınar, gelecekte de bu yolda kararlılıkla ilerleyerek hastalarına en iyi tedavi ve bakımı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yüksek teknoloji barındıran modern tesisleriyle öne çıkıyor

Sağlık turizmi alanında öne çıkan özelliklerinin uluslararası hasta kabulü ve iletişim olduğuna vurgu yapan Soğukpınar, “Yabancı hastalarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve onlara evlerindeki rahatlığı sunmak için çaba harcıyoruz. Dil bariyerlerini aşmak ve kültürel farklılıkları anlamak için özel bir ekip bulunduruyoruz. Teknoloji ve tesislerimiz de bizi rakiplerimizden ayıran bir unsur. Modern tıbbi ekipmanlarla donatılmış olan hastanemizde, hastalarımıza en etkili tedavi seçeneklerini sunmak için sürekli olarak teknolojik yenilikleri takip ediyoruz. Son olarak, hastalarımızın memnuniyeti ve takibi bizim için her zaman önceliklidir. Her hasta bir birey olarak ele alınır ve onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek için çaba gösterilir. Tedavi süreçlerini yakından takip ederek, hastalarımızın sağlığına değer katmak ve onların iyileşmelerine yardımcı olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.