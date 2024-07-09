Nuraymind Danışmanlık, dönüşüm destinasyonu olmayı hedefliyor

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Lisans eğitimini bitirdikten sonra akademik yolculuğuna başlangıç yaptığını söyleyen Nuraymind Danışmanlık Kurucusu Nuray Altındağ, Osmangazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde bilim doktoru ünvanını aldığını belirterek akademik kariyeri boyunca birçok bilimsel yayında imzası olduğunu aktardı.

Nuraymind'in ortaya çıkış fikrinin insanların yaşamlarını bütünsel bir yaklaşımla değiştirmek ve dönüştürmek üzerine odaklandığına dikkat çeken Altındağ, “Danışanlarımızın beden, ruh ve zihin sağlığını bütünsel olarak ele alarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Merkezimiz frekans tıbbı ve meditatif uygulamalar, kişisel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş ve özelleştirilmiş seanslarla danışanlarımıza benzersiz bir deneyim sunmaktadır" şeklinde konuştu. Danışanlarının mevcut durumlarının ve şikâyetlerinin köken sebeplerini belirlemek için detaylı analizler yaptıklarını belirten Altındağ, “Bu analizler sayesinde kısa, orta ve uzun vadeli seans programları oluşturuyoruz” diye konuştu.

Frekans tıbbının, insan vücudunun titreşimlerini ve enerji alanlarını kullanarak, sadece semptomları ele almak yerine kök nedenlere odaklandığını ve gerekli alanlarda düzenlemeler yaptığını vurgulayan Altındağ, merkezlerinde sundukları meditatif ve enerjetik uygulamaların insanların stresi azaltmalarına, zihinsel netlik kazanmalarına ve içsel dengeyi sağlamalarına yardımcı olduğunu söyledi. Böylece, sadece bedensel iyilik hali değil, aynı zamanda manevi tatmin, ruhsal denge ve zihinsel süreçlerin de ön planda tutulduğunu dile getiren Altındağ, özetle, frekans tıbbı merkezlerinin, insanların hayatlarına bütünsel bir yaklaşımla dokunmayı ve onları sağlık, huzur ve dengede bir yaşama teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

İhtiyaçlara özel çözümler sunuyor

Nuraymind’da danışanlarına Frekans Tıbbı (Biorezonans) başta olmak üzere, Thetahealing, Access Bars ve Pleiades Meditasyon gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunduklarını açıklayan Altındağ, bu araçlarla kilo kontrolü, sigara bırakma, okul ve sınav stresi, ağır metal taramaları ve alerjiler gibi tamamen bireysel istek ve şikayetlere yönelik seanslar düzenlediklerini söyledi. Nuraymind’ın diğer danışmanlık merkezlerinden en büyük farkının, bütünsel bir bakış açısıyla danışanlarının hayatlarına dokunması olduğunu vurgulayan Altındağ, “Her bir danışanın bedeninin ve ruhunun derinliklerine inerek, kişisel istek, şikayet ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Merkezimizde bulunan dört farklı özellikteki frekans tıbbı cihazı, danışanlarımızın isteklerine göre özelleştirilebilir ve farklı şekillerde kombinlenebilir. Böylece her seansımız benzersiz ve etkili bir deneyim sunmaktadır. Özel olarak tasarlanmış frekans tıbbı seansları ile enerjetik ve meditatif uygulamalarını da isteğe göre birleştirerek, tamamen danışanlarımızın talepleri doğrultusunda şekillenen bir seans programı uyguluyoruz. Başarımız beden, ruh ve zihin dengesini bütünsel olarak gözeten benzersiz seans programlarına dayalıdır. Bu sebeple şehir dışından ve yurt dışından ilgi görmekteyiz” diye konuştu.

“Kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyoruz”

Frekans tıbbı seansları için kalp pili olmayan, epilepsi teşhisi almamış ve hamilelik sürecinde olmayan her yaştan bireyin merkezlerine başvurabileceğine dikkat çeken Nuray Altındağ, enerjetik ve meditatif seanslar içinse hiçbir koşul olmadan her yaştan bireye hizmet verebildiklerini söyledi. Merkezlerine gelen danışanların, öncelikle benzersiz ve kapsamlı bir deneyimle karşılaştıklarını ifade eden Altındağ, Tüm Vücut Detaylı Analiz seansıyla hizmete başladıklarını aktardı. Bu analiz sayesinde danışanlarının vücutlarını tüm detaylarıyla incelediklerini belirten Altındağ, organların, dokuların, hücrelerin hatta DNA ve RNA'ların bile analiz edildiği bu seans sonunda yaklaşık 2000 parametrede detaylı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Elde edilen veriler sayesinde danışanlarının mevcut durumunu anladıklarını, şikayetlerinin köken sebeplerini belirlediklerini ve geleceğe yönelik riskleri değerlendirdiklerinin altını çizen Altındağ, bu verilerin danışanlarının istek ve şikayetleriyle birlikte değerlendirildiğinde, kısa, orta ve uzun vadeli seans programları planlamalarına ve öncelikleri belirlemelerine olanak tanıdığını belirtti. Altındağ ayrıca, bu verilere dayanarak danışanlarına kişiselleştirilmiş önerilerde bulunduklarını söyledi.

Altındağ, seanslarının stresi azaltmaya, enerjiyi dengelemeye, zihinsel netliği artırmaya ve içsel dengeyi sağlamaya yardımcı olduğunu belirtti. Danışanlarına sundukları özelleştirilmiş düzenleme seanslarının ise tamamen onların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ifade eden Altındağ, bu seansların danışanlarının kişisel hedeflerine ulaşmalarına ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine destek olduğunu söyledi. Nuray Altındağ, genel olarak sundukları hizmetlerin faydalarını; şikayetlerin köken sebeplerini belirleme ve ortadan kaldırma, stresi azaltma ve zihinsel netliği artırma, bedensel, zihinsel ve ruhsal dengeyi sağlama, özelleştirilmiş seanslar ve danışmanlık hizmetleriyle bireysel ihtiyaçlara cevap verme ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye destek olma şeklinde sıraladı.

Son teknolojik gelişmeler ışığında hizmet kalitesini artıracak

Hizmetlerini genişleterek ve geliştirerek, danışanlarına daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Nuray Altındağ, şehir dışından ve yurt dışından gelen danışanları için konaklama hizmetleri sunarak, merkezlerini danışanları için bir dönüşüm destinasyonu haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Bu sayede, danışanlarının kişisel yolculuklarını rahat ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlayacaklarını ifade eden Altındağ, “Ayrıca hizmet yelpazemizi genişleterek daha fazla insanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Bu sayede, danışanlarımızın bedensel, zihinsel ve ruhsal dengelerini desteklemeye yönelik daha kapsamlı bir yaklaşım sunacağız. Bununla birlikte, uzman ekibimizin düzenli eğitim almasını sağlayarak, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitemizi artırmayı ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.