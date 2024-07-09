TIR’da vize sorunu ve yüksek maliyetler ihracatçıyı zorluyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yılın ilk yarısında Antalya, Burdur ve Isparta illerinden yapılan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Haziran ayında toplam 6 aylık ihracatta düşüşler yaşandığını belirten Çavuşoğlu, ‘’Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 4,10 düşüş oldu ve 222 milyon 127 bin 831 dolar ihracat gerçekleşti’’ dedi.

Yılın 6 aylık döneminde toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,39 düşüş olduğunu ve 1 milyar 331 milyon 865 bin 700 dolar ihracat gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, Türk ihracatçısının rekabette zorlandığını söyledi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

‘’Yaş meyve sebze sektörü bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, Almanya en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bölge ihracatı kesintisiz bir şekilde devam ederken 1,5 milyar dolara doğru yaklaştık. Yüksek maliyetler nedeniyle küresel pazarlarda rekabet edememek, tır şoförlerinin vize sorununun devam etmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı Haziran ayında ihracatımızın yüzde 4,4 düşmesinde etkili oldu.’’

İşletmelere finans ve teşvik verilmeli

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanı Metin Çelik, aylık dönemde Isparta'da toplam 204 milyon 831 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik de Isparta’dan en fazla ihracatın Almanya’ya gerçekleştiğini söyledi. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Rusya ve İtalya'ya 35 milyon 167 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, işletmelere teşvik ve finans desteği verilmesini istedi. Çelik, şöyle devam etti:

‘’Isparta'daki ekonomik sıkıntılar, elbette uluslararası ve ulusal düzeydeki belirsizliklerden etkilendi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve uluslararası ticaret ve ekonomideki belirsizlikler gibi faktörler Isparta ekonomisine de etkisi oldu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden savaşların da bunda etkili olduğuna inanıyoruz. Bu durum, yerel işletmelerin ihracat kapasitesini etkileyerek, büyüme ve istihdam üzerinde negatif bir etki yarattı. Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Devletimizin işletmelerimize sağlayacağı teşvikler ve finansal desteklerin ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu süreci hep birlikte çalışarak, üreterek ve istihdam yaratarak atlatacağımıza inanıyoruz.’’

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik ise Haziran ayında Burdur ihracat hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 düşüş gösterdiğini ve 16 milyon 626 bin 160 dolar ihracat gerçekleştiğini bildirdi. Keyik, şöyle konuştu:

‘’Bu ihracat rakamları ilimiz için asgari rakamlarıdır. Çünkü şubesi ilimizde olduğu halde başka illere kayıtlı firmalar bulunmaktadır. Dolayısıyla ilimizden yapılan gerçek ihracat tutarı TİM tarafından açıklanan rakamlardan daha fazladır. İhracatımızın sürekliliği ilimiz ekonomisi adına sevindirici gelişmeler arasındadır. Burdur’umuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.