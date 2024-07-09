Dijital Sağlık Platformu ile sağlık turizminde yeni bir çağ başlıyor

ESKİŞEHİR

Kurulduğu 1993 yılından bu yana ülke çapında ürettiği yazılım ve donanım çözümleri ile müşterilerinin dijitalleşme süreçlerine katkı koyan Mergen Yazılım, 150 kişilik ekiple hastane bilgi yönetim sistemleri (HBYS) ve üniversite bilgi yönetim sistemi (E-Kampüs) başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Sundukları yazılım çözümlerinin Mobil Sistemler, İş Zekası Sistemleri, Karar Destek Sistemleri ve Yapay Zeka teknolojilerini de bünyesinde barındırdığını aktaran Mergen Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Can Eroğlu, son olarak Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin artmasına katkıda bulunacak devrim niteliğinde bir platform geliştirdiklerini duyurdu.

Dijital Sağlık Platformu adı verilen uygulama ile Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini artıracak önemli bir adım atmaya hazırlandıklarının altını çizen Eroğlu, Ağustos ayında hizmete almayı planladıkları platformun olanakları ve hedefleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Platformun temel amacı, tedavi olmak için Türkiye'ye gelecek hastalara tedavi görmeden önce kapsamlı bir hizmet sunmak. Birçok dile uyumlu olan platformda, hastaların kendi ülkelerindeki laboratuvarlar ve radyoloji merkezleriyle entegre olarak tıbbi geçmişlerini ve şikayetlerini sisteme girmelerini sağlayacağız. Türkiye'deki doktorlar tarafından değerlendirilen bu bilgiler doğrultusunda hastaya uygun bir tedavi planı ve bütçe sunulacak. Hastalar, tedaviyi kabul etmeleri halinde bize kayıtlı olan uygun bir hastaneye yönlendirilecek. Platform aracılığıyla uçak bileti, konaklama ve hastaneye ulaşım gibi tüm seyahat düzenlemelerini de yapılabilecek. Hastalar Türkiye’ye gelirken herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan sadece bizim platformumuz üzerinden tüm hizmetlere erişme imkanına sahip olacak.”

Her hastaya mentor desteği

Platformun en önemli özelliklerinin eşitlik ve şeffaflık olduğuna dikkat çeken Eroğlu, tüm hastaların aynı muayene ve tedavi protokolünden geçtiğini belirterek tüm bilgilerin sistemde kayıtlı tutulduğunu vurguladı. Platform kapsamında her hastayla bir mentorun iletişime geçeceğini kaydeden Eroğlu, “Bu mentorler hastalara Türkiye'ye gelmeden önce ve sonra her konuda yardımcı olacaklar. Bu, hastaların seyahat ve tedavi sürecinde daha güvende hissetmelerini sağlayacak bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor” dedi.

Dünya hastanesi gibi işlem görecek

Dijital sağlık platformun Türkiye'nin sağlık turizminde çığır açacağına inandığını vurgulayan Can Eroğlu, ağustos ayında Eskişehir’de ilk uygulamayı gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Daha sonraki aşamada platformu ülke geneline yaymak için çalışmalar yapacaklarını aktaran Eroğlu, “Sağlık turizmi konusunda Eskişehir önemli bir potansiyele sahip. Hastaları hava alanından alıp birkaç saatte Eskişehir’e getireceğiz. Bir dünya hastanesi gibi işlem görecek bu projemize muhtemelen yatırımda bulunmak isteyenler olacaktır. Potansiyel yatırımcılarla görüşmek için hazırlıklarımıza başladık” ifadelerini kullandı.