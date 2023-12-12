Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: TCMB rezervleri rekor seviyeye nasıl ulaştı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak, 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki artışı, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" diyerek yorumladı.

Piyasaların olumlu karşıladığı rezerv artışlarını eski TCMB Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Kara, bankaların dış borç çevirme oranlarındaki artışı gösteren grafikle birlikte yaptığı yorumda, "Bankaların dış borç çevirme oranları son yılların en yüksek düzeyine geldi. Kasım-Aralık verisi (TCMB rezervleri) açıklandığında daha da arttığını göreceğiz. TCMB rezervlerinde son dönemde gözlenen artışın temel nedeni bu" dedi.

Bankalar daha rahat döviz buluyor

Kara, açıklamasını şu örnekle detaylandırdı:

"Bankanın borç çevirme oranının %100 olması 100 birim borcunun vadesi geldiğinde 100 birim tekrar borçlanması anlamına gelir. Bu durumda ülkeye giren net döviz sıfırdır.

Şimdi diyelim bankanın borç çevirme oranı %110'a çıksın. Bu durumda banka 100 birim borcunun ödemesi geldiğinde 110 birim borçlanıyor demektir. Yani ülkeye 10 birim ilave döviz getirmiştir."

Rezerv artışını, bankaların dış borç çevirme hamleleriyle, "İhracatçılardan alınan dövizin satılmasına gerek kalmamış" şeklinde yorumlayan Prof. Dr. Kara, bu durumun negatif algılanmaması gerektiğine işaret ederek, "Bankalar eskiye göre daha rahat döviz bulabiliyorlar demek" değerlendirmesini yaptı.