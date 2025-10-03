  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş!
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş!

Prof. Dr. Hakan Kara, eylül ayı enflasyon rakamlarını, "Bundan sonra en az yıl sonuna kadar faiz indirimi olmamalı" diyerek yorumladı. Kara, vatandaşın enflasyon karşısında ezilmediğini, testere gibi biçildiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş!
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 32,31 olması yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu.

Enflasyon, ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 2,04 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak hesaplanmıştı.

Merkez yıl sonuna kadar faiz indirmemeli

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından eylül ayı enflasyon rakamını grafiklerle değerlendirdi.

Kara, "İki yıl önceki OVP’de bu sene tek haneli enflasyon hedeflenmişti. Tahmin/hedef geçen yıl %15,2’ye, yıl başında %24’e, Ağustos’ta %27’ye, son OVP’de %28,5’e çıktı. Bugünkü veriden sonra %30’un üzerinde olacağı kesinleşti. Bundan sonra en az yıl sonuna kadar faiz indirimi olmamalı" dedi.

"Vatandaş ezilmemiş, biçilmiş"

Hakan Kara farklı bir paylaşımda ise vatandaşın enflasyon karşısında yaşadığı ekonomik kayba dikkat çekerek şunları söyledi:

"Vatandaşın enflasyon karşısında ezildiği görüşüne katılmıyorum. Vatandaş ezilmemiş, testere gibi biçilmiş."

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Eylül ayında enflasyonu zirai don ve kuraklık artırdı'Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Eylül ayında enflasyonu zirai don ve kuraklık artırdı'Ekonomi

 

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi

 

Ekonomik Veriler
TCMB: Ağustos ayında enflasyonun ana eğilimi yavaşladı
TCMB: Ağustos ayında enflasyonun ana eğilimi yavaşladı
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayımladı: “Küresel Rekabette Öncü Şehrin Güçlü Geleceğine”
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayımladı: “Küresel Rekabette Öncü Şehrin Güçlü Geleceğine”
Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu
Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
IMF'den Türkiye raporu: Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
KKM'nin Türkiye'ye maliyeti 60 milyar dolar!
AĞIR FATURA