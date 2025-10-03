Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 32,31 olması yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu.

Enflasyon, ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 2,04 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak hesaplanmıştı.

Merkez yıl sonuna kadar faiz indirmemeli

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından eylül ayı enflasyon rakamını grafiklerle değerlendirdi.

Kara, "İki yıl önceki OVP’de bu sene tek haneli enflasyon hedeflenmişti. Tahmin/hedef geçen yıl %15,2’ye, yıl başında %24’e, Ağustos’ta %27’ye, son OVP’de %28,5’e çıktı. Bugünkü veriden sonra %30’un üzerinde olacağı kesinleşti. Bundan sonra en az yıl sonuna kadar faiz indirimi olmamalı" dedi.

"Vatandaş ezilmemiş, biçilmiş"

Hakan Kara farklı bir paylaşımda ise vatandaşın enflasyon karşısında yaşadığı ekonomik kayba dikkat çekerek şunları söyledi:

"Vatandaşın enflasyon karşısında ezildiği görüşüne katılmıyorum. Vatandaş ezilmemiş, testere gibi biçilmiş."