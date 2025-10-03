Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 32,31 olması yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu.

Enflasyon, ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 2,04 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 32,86

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,85 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 26,59

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.