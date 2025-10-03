  1. Ekonomim
  Ekonomi
  Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve memur emeklisinin ocak zamlarına yansıyacak 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. Peki, Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı aylıklarının ocak zam hesabında belirleyici olacak enflasyon farkı hesabında 3 aylık oran ortaya çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak açıklandı.

Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak gerçekleşmişti. 

3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Bugün açıklanan enflasyon rakamı ve temmuz ve ağustos ayı aylık enflasyon oranı ile hesaplandığında memur ve memur emeklileri 3 aylık dönem için enflasyon farkı yüzde 2.38 oldu. Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı da toplu sözleşme zammına eklenerek Ocak ayında zamlı maaşlara yansıyacak.

Emeklinin zammında 3 aylık oran ortaya çıktı

İşçi ve Bağkur emeklisi için ise 3 aylık enflasyon yüzde 7.50 oldu. Emeklinin zammı için 6 aylık oranın netleşmesi gerekiyor. 

Memur ve memur emeklisinin zammı nasıl hesaplanıyor?

Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı alacak. Bu rakamlara ek olarak 6 aylık enflasyon farkı da verilecek.

