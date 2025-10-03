Elektrik ve doğal gaz faturalarına yeni model geliyor! Fiyatlandırma değişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda uygulanması planlanan yeni faturalandırma modeliyle ilgili bilgi verirken, elektrikte kademeli tarifede yer alan 5 bin kilovatsaatlik tüketim sınırının 2026’da revize edileceğini açıkladı.

Doğalgaz faturalarında kademeli fiyatlandırma geliyor

CNN Türk'te katıldığı programda yeni düzenlemelere dair bilgi veren Bayraktar, doğal gaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir modelin getirileceğini duyurdu.

İllere ve aylara göre değişecek

Doğalgaz faturalarının kademeli olarak değişeceğini belirten Bayraktar, bu kademenincğini söyledi.

Elektrikte yeni bir limit belirlenecek

Byaraktar, elektrik faturalarında yapılacak değişiklik içinse şunları söyledi:

"‘2024 yılında 5 bin kilovat saati aşarsa tüketiminiz, 2025’te sizi destekten çıkardık’ dedik. Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz."

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Bayraktar son olarak, kış aylarında elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alınacağını belirtti.