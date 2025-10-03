Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Eylül ayında enflasyonu zirai don ve kuraklık artırdı'
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon verilerinin ardından ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade etti. Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi.
Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.
Şimşek paylaşımında kuraklık ve zirai don tablolarını da paylaştı.
Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 3, 2025
Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.
