  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Eylül ayında enflasyonu zirai don ve kuraklık artırdı'
Takip Et

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Eylül ayında enflasyonu zirai don ve kuraklık artırdı'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon verilerinin ardından ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Eylül ayında enflasyonu zirai don ve kuraklık artırdı'
Takip Et

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade etti. Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi.

Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Şimşek paylaşımında kuraklık ve zirai don tablolarını da paylaştı.

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
Ekim ayı kira artış oranı belli olduEkim ayı kira artış oranı belli olduEkonomi
Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Ekonomi
Ekonomistlerden enflasyon tepkisi: Faiz indirimi için artık alan kalmadıEkonomistlerden enflasyon tepkisi: Faiz indirimi için artık alan kalmadıEkonomi

 

Ekonomi
Çeltik üreticisinin yoğun mesaisi: Hasatla birlikte kurutma süreci de başladı
Çeltik üreticisinin yoğun mesaisi: Hasatla birlikte kurutma süreci de başladı
Takipteki kredilerde rekor artış: 500 milyar TL sınırı aşıldı
Takipteki kredilerde rekor artış: 500 milyar TL sınırı aşıldı
Doğu Karadeniz ihracatı 1,1 milyar doları geçti
Doğu Karadeniz ihracatı 1,1 milyar doları geçti
Capital Economics enflasyon verileri sonrası faiz öngörüsünü açıkladı
Capital Economics'ten enflasyon verileri sonrası faiz öngörüsü
Hesap bilgilerini başkasına kullandırana hapis geliyor
Hesap bilgilerini başkasına kullandırana hapis geliyor
Ekonomist Mahfi Eğilmez paylaştı! İşte Türkiye’nin Sefalet Endeksi tablosu
İşte Türkiye’nin Sefalet Endeksi tablosu...