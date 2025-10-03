Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre ekim ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 38,36 olarak hesaplandı.

Ekim 2025 kira artış oranı hesaplama

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 38,36

Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 11.508 TL

Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 41.508 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 30.000 TL olan bir kiracının ekim ayında ödeyeceği kira zammı 11 bin 508 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 41 bin 508 TL olarak gerçekleşecek.