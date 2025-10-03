Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika...Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ekim ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre ekim ayında kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 oldu.
Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre ekim ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 38,36 olarak hesaplandı.
Ekim 2025 kira artış oranı hesaplama
Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 38,36
Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 11.508 TL
Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 41.508 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 30.000 TL olan bir kiracının ekim ayında ödeyeceği kira zammı 11 bin 508 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 41 bin 508 TL olarak gerçekleşecek.