  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomistlerden enflasyon tepkisi: Faiz indirimi için artık alan kalmadı
Takip Et

Ekonomistlerden enflasyon tepkisi: Faiz indirimi için artık alan kalmadı

Eylül ayında TÜİK verilerine göre enflasyon aylık %3,23, yıllık ise %33,29 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de yüksek seviyelerini korudu. Ekonomist Mahfi Eğilmez, yıl sonu için yapılan tahminlerin tutmadığını ifade ederken, pek çok ekonomist faiz indirimine artık imkan kalmadığını dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomistlerden enflasyon tepkisi: Faiz indirimi için artık alan kalmadı
Takip Et

TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamanın ardından önde gelen ekonomistlerden peş peşe yorumlar geldi. Analistler, ortak görüş olarak dezenflasyon sürecinin durduğunu ve Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasının artık devam ettirilemeyeceğini vurguladı.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş: Ve eylül enflasyonu 3'e sığmadı!

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, dezenflasyon sürecinin artık sona erdiğine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyon hedefinin Eylül ayında aşıldığını belirtti.

...Ve eylül enflasyonu 3'e sığmadı! TÜİK'e göre eylül enflasyonu yüzde 3,23 oldu. Ağustos sonunda yüzde 32,95'e gerileyen yıllık artış eylül sonunda yüzde 33,29'a çıktı. Bu dezenflasyon sürecinin kesintiye uğraması demek. Dokuz aylık artış yüzde 25,43. Merkez Bankası yüzde 24'lük yıl sonu hedefini şimdiden "yakalamış" oldu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez Eylül ayındaki enflasyon rakamlarını tabloyla değerlendirdi

Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, yayımladığı güncel tablo ile Eylül ayındaki enflasyon rakamlarını detaylı şekilde değerlendirdi. Eğilmez, tabloya göre, fiyat artışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Ekonomist Nuri Sevgen: Bu verilere göre TCMB faiz indirimine bu ay devam etmez gibi

Ekonomist Nuri Sevgen, Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, TÜFE’nin %33,29 ve ÜFE’nin %26,59 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti ve Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasına artık devam edemeyeceğini belirtti.

“Bu verilere göre TCMB faiz indirimine bu ay devam etmez gibi.
Beklentinin üstünde bir enflasyon geldi.”

Ekonomist Dr. Fatih Özatay: Kısacası enflasyon yüksek

Ekonomist Dr. Fatih Özatay, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun oldukça yüksek seyrettiğini vurguladı. C-endeksinin (%3,22) manşet TÜFE’ye (%3,23) neredeyse eşit olduğuna dikkat çeken Özatay, bu verileri uzun dönem ortalamalarıyla karşılaştırarak değerlendirme yaptı.

“2003–2017 Eylül ortalaması: %0,67
2003–2024 ortalaması: %1,47
2025 Eylül: %3,2”

“Kısacası enflasyon yüksek.”

Prof. Dr. Şenol Babuşcu: İki resmi veri arasında iki katlık fark var

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, enflasyon verilerindeki farklara dikkat çekti. ENAG’ın açıkladığı %63,23’lük oran ile TÜİK’in %33,29’luk resmi verisi arasında neredeyse iki katlık bir fark bulunduğunu belirtti. Ayrıca yılın ilk 9 ayındaki kümülatif farkın %18,75 civarında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Emre Alkin: Gerçeklerle değil, modellerle yaşamaya devam etsinler

Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın kendi kontrolü dışında kalan alanlarda kesin ifadelerle politika belirlemesini güçlü bir şekilde eleştirdi.

“Merkez Bankası yönetimlerinin kontrolünde olmayan meselelerle ilgili kesin görüş belirtmesi ‘iddialı’ olmak değil, ‘iddiacı’ olmaktır.
Gerçeklerle değil, modellerle yaşamaya devam etsinler.”

Ekonomist Dr. Barış Esen: Ama manşeti kenara koyalım

Ekonomist Dr. Barış Esen, resmi enflasyon oranı olan %33,29’un ötesinde, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen fiyat kalemlerine dikkat çekti.

“Manşeti kenara koyalım, vatandaşı asıl etkileyen taraf:

Eğitim: %66
Konut: %51
Gıda: %36”

Ekonomist İris Cibre: Merkez bu enflasyonla faiz indiremez

“Aylık %3,23
Yıllık %33,29
Merkez bu enflasyonla faiz indiremez. Üzgünüm.” 

 

Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Ekonomi

 

Son dakika... ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladıSon dakika... ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladıEkonomi

 

Ekim ayı kira artış oranı belli olduEkim ayı kira artış oranı belli olduEkonomi

 

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi

 

 

 

 

Ekonomi
Eylül ayı zam şampiyonu üniversite eğitim ücretleri oldu
Eylül ayı zam şampiyonu üniversite eğitim ücretleri oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı
Enflasyon verileri açıklandı
TMSF, Ekotürk TV ve Simya Metal'i satışa çıkardı
TMSF, Ekotürk TV ve Simya Metal'i satışa çıkardı
TESK Başkanı Palandöken: Adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var
TESK Başkanı Palandöken: Adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var