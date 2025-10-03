Ekonomistlerden enflasyon tepkisi: Faiz indirimi için artık alan kalmadı

TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamanın ardından önde gelen ekonomistlerden peş peşe yorumlar geldi. Analistler, ortak görüş olarak dezenflasyon sürecinin durduğunu ve Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasının artık devam ettirilemeyeceğini vurguladı.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş: Ve eylül enflasyonu 3'e sığmadı!

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, dezenflasyon sürecinin artık sona erdiğine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyon hedefinin Eylül ayında aşıldığını belirtti.

...Ve eylül enflasyonu 3'e sığmadı! TÜİK'e göre eylül enflasyonu yüzde 3,23 oldu. Ağustos sonunda yüzde 32,95'e gerileyen yıllık artış eylül sonunda yüzde 33,29'a çıktı. Bu dezenflasyon sürecinin kesintiye uğraması demek. Dokuz aylık artış yüzde 25,43. Merkez Bankası yüzde 24'lük yıl sonu hedefini şimdiden "yakalamış" oldu.

Dokuz aylık artış yüzde 25,43. Merkez Bankası yüzde…

Ekonomist Mahfi Eğilmez Eylül ayındaki enflasyon rakamlarını tabloyla değerlendirdi

Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, yayımladığı güncel tablo ile Eylül ayındaki enflasyon rakamlarını detaylı şekilde değerlendirdi. Eğilmez, tabloya göre, fiyat artışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Eylül ayında enflasyon (hem TÜFE hem de ÜFE) yükselişe geçti ve yılsonu tahminleri boşa çıktı.

Ekonomist Nuri Sevgen: Bu verilere göre TCMB faiz indirimine bu ay devam etmez gibi

Ekonomist Nuri Sevgen, Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, TÜFE’nin %33,29 ve ÜFE’nin %26,59 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti ve Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasına artık devam edemeyeceğini belirtti.

“Bu verilere göre TCMB faiz indirimine bu ay devam etmez gibi.

Beklentinin üstünde bir enflasyon geldi.”

Bu verilere göre TCMB faiz indirimine bu ay devam etmez gibi…

Ekonomist Dr. Fatih Özatay: Kısacası enflasyon yüksek

Ekonomist Dr. Fatih Özatay, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun oldukça yüksek seyrettiğini vurguladı. C-endeksinin (%3,22) manşet TÜFE’ye (%3,23) neredeyse eşit olduğuna dikkat çeken Özatay, bu verileri uzun dönem ortalamalarıyla karşılaştırarak değerlendirme yaptı.

“2003–2017 Eylül ortalaması: %0,67

2003–2024 ortalaması: %1,47

2025 Eylül: %3,2”

“Kısacası enflasyon yüksek.”

Eylül'de hem manşet hem de temel enflasyon yüksek geldi.

Manşet: %3,23 (yıllık: %33,3)

C-göstergesi: 3,22 (yıllık: %32,5)

Grafikte 2003-25 Eylül aylık enflasyonları var (C göstergesi)

2003-2017 ortalaması: %0,67

2003-2024 ortalaması: %1,47



Kısacası enflasyon yüksek.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu: İki resmi veri arasında iki katlık fark var

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, enflasyon verilerindeki farklara dikkat çekti. ENAG’ın açıkladığı %63,23’lük oran ile TÜİK’in %33,29’luk resmi verisi arasında neredeyse iki katlık bir fark bulunduğunu belirtti. Ayrıca yılın ilk 9 ayındaki kümülatif farkın %18,75 civarında olduğunu ifade etti.

2025 yılı 9 aylık kümülatif enflasyonda ENAG ve TÜİK arasındaki fark 18,75 seviyesinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Emre Alkin: Gerçeklerle değil, modellerle yaşamaya devam etsinler

Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın kendi kontrolü dışında kalan alanlarda kesin ifadelerle politika belirlemesini güçlü bir şekilde eleştirdi.

“Merkez Bankası yönetimlerinin kontrolünde olmayan meselelerle ilgili kesin görüş belirtmesi ‘iddialı’ olmak değil, ‘iddiacı’ olmaktır.

Gerçeklerle değil, modellerle yaşamaya devam etsinler.”

Merkez Bankası Yönetimlerinin kontrollerinde olmayan meselelerle alakalı kesin görüş belirtmesinin "iddialı" olmak değil, sadece "iddiacı" olmak anlamına geldiğini bir kez daha tecrübe ettik. Gerçeklerle değil modellerle yaşamaya devam etsinler.

Ekonomist Dr. Barış Esen: Ama manşeti kenara koyalım

Ekonomist Dr. Barış Esen, resmi enflasyon oranı olan %33,29’un ötesinde, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen fiyat kalemlerine dikkat çekti.

“Manşeti kenara koyalım, vatandaşı asıl etkileyen taraf:

Eğitim: %66

Konut: %51

Gıda: %36”

⭕️ #Enflasyon Eylülde aylık %3,23

Yıllık %33,3 artış gösterdi. Beklenti üzeri.



⭕️ Ama manşeti kenara koyalım, vatandaşı asıl etkileyen taraf;



- #Eğitim % 66

- #Konut % 51

- #Gıda % 36

Ekonomist İris Cibre: Merkez bu enflasyonla faiz indiremez

“Aylık %3,23

Yıllık %33,29

Merkez bu enflasyonla faiz indiremez. Üzgünüm.”