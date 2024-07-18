Resmi rezerv varlıkları Haziran'da %0,5 azaldı

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 77,4 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 58,1 milyar ABD doları oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak yaklaşık 46,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 38,8 milyar ABD doları anapara, 7,8 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 27,8 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 4,7 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 49,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."