Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 5, çek tutarı ise yüzde 85 artarken; ibraz edilen çek adedi de yüzde 3 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 14 bin keşideciye ait 112 bin adet çekin toplam tutarı 68 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 7.619 keşideciye ait toplam 9,3 milyar TL tutarındaki 17 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Ocak- Haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,4 ve adet olarak yüzde 1,8 oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.