Şimşek'ten rezervlerdeki rekor seviyeye ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki eğilimin finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Bakan Şimşek, "Rezervlerimizdeki eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlıyor" dediği sosyal medya paylaşımda Merkez Bankası rezervlerine ilişkin şunları söyledi:

"Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor.

Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu.

Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır."