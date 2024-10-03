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SON DAKİKA: ENAG, eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız akademisyenlerden oluşan araştırma kuruluşu ENAG'a göre enflasyon eylül ayında yüzde 5,34 arttı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: ENAG, eylül ayı enflasyonunu açıkladı
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon hesaplamasının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 oranında arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

ENAG, E-TÜFE temmuz ayında yüzde 5,91, ağustos ayında da yüzde 3,47 oranında artmıştı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise temmuzda yüzde 100,88, ağustosta da yüzde 90,35 olarak gerçekleşmişti.

Saat 10:00'da TÜİK tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yayımlanacak. ENAG her ay TÜİK'ten hemen önce hesapladıkları enflasyon verilerini açıklıyor. 

 

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