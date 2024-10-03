SON DAKİKA: ENAG, eylül ayı enflasyonunu açıkladı
Bağımsız akademisyenlerden oluşan araştırma kuruluşu ENAG'a göre enflasyon eylül ayında yüzde 5,34 arttı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon hesaplamasının sonucunu açıkladı.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 oranında arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.
ENAG, E-TÜFE temmuz ayında yüzde 5,91, ağustos ayında da yüzde 3,47 oranında artmıştı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise temmuzda yüzde 100,88, ağustosta da yüzde 90,35 olarak gerçekleşmişti.
Saat 10:00'da TÜİK tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yayımlanacak. ENAG her ay TÜİK'ten hemen önce hesapladıkları enflasyon verilerini açıklıyor.