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Şubatta toptan ve perakende satışlar arttı

Şubatta yıllık ticaret satış hacmi yüzde 6,5, perakende satış hacmi yüzde 12,2 arttı.

Haber Merkezi
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Şubatta toptan ve perakende satışlar arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,1 arttı.

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 yükseldi.

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