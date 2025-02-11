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Toplam ciro aralıkta yıllık yüzde 41,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı aralık ayında yıllık yüzde 41,3 arttı.

Haber Merkezi
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Toplam ciro aralıkta yıllık yüzde 41,3 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı aralık ayında yıllık yüzde 41,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 49,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 41,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 49,7 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı aralık ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,7 arttı.

 

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