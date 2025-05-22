  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. TÜİK istihdam endeksinde sanayide sert düşüş
Takip Et

TÜİK istihdam endeksinde sanayide sert düşüş

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı ilk çeyreğinde istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,4 artarken, sanayi sektörü istihdamı düşüş gösterdi. Aynı dönemde brüt ücret-maaş endeksi yüzde 44,7, saatlik işgücü maliyeti ise yüzde 41,5 yükselerek geçmiş dönemlere göre yükseliş hızını düşürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜİK istihdam endeksinde sanayide sert düşüş
Takip Et

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından I. Çeyrek: Ocak-Mart dönemi 2025 İşgücü Girdi Endeksleri verileri açıklandı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 44,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,5, inşaat sektöründe yüzde 43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 1,8 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 10,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 41,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,6, inşaat sektöründe yüzde 41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 41,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,4, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 42,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,9, inşaat sektöründe yüzde 46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 42,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 8,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 6,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,8, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Kapasite kullanımı mayısta yükseldiKapasite kullanımı mayısta yükseldiEkonomi
Reel kesim güveninde düşüş hızlandıReel kesim güveninde düşüş hızlandıEkonomi
İnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldüİnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldüEkonomik Veriler

 

Ekonomik Veriler
İnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldü
İnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldü
Bakanlık açıkladı! İşte nisan sonu itibarıyla hazine alacakları...
Bakanlık açıkladı! İşte nisan sonu itibarıyla hazine alacakları...
Borç stoku nisan sonu itibarıyla 10,75 trilyon TL
Borç stoku nisan sonu itibarıyla 10,75 trilyon TL
İş bulma ümitleri tükeniyor: Emekli, ev hanımı, öğrenci çalışıyor!
İş bulma ümitleri tükeniyor: Emekli, ev hanımı, öğrenci çalışıyor!
İşsizlik oranı ilk çeyrekte yüzde 8,2'ye geriledi
İşsizlik oranı ilk çeyrekte yüzde 8,2'ye geriledi
Konut satışları nisanda arttı
Konut satışları nisanda arttı