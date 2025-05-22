Kapasite kullanımı mayısta yükseldi

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."