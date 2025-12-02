  1. Ekonomim
ABD'de benzin fiyatı 4,5 yıl sonra kritik sınırın altına indi

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı yaklaşık 4,5 yıl sonra ilk kez 3 doların altına geriledi.

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı 2021 Mayıs ayından bu yana ilk kez 3 doların altına geriledi.

AAA verilerine göre, ABD'de bugün benzinin ulusal ortalama galon fiyatı 2,998 dolarla 2021 Mayıs ayından bu yana ilk kez 3 doların altına indi.

ABD'de günlük yakıt kullanımına bugün itibarıyla 1,1 milyar dolar harcama yapılıyor. Benzin fiyatlarının tepe yaptığı dönemde bu rakam 2,0 milyar dolara yaklaşmıştı. Ülkede benzin fiyatı 2022 Haziran ayında 5 doları geçerek tepe yapmıştı.

Galon, yaklaşık 3,8 litreye karşılık geliyor.

