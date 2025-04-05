ABD'de sondaj kule sayısı düşmeye devam etti

Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 4 Nisan ile sona eren haftada 2 adet azalarak 590 seviyesine indi.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 30 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artarak 489, doğal gaz sondaj kule sayısı 7 adet azalarak 96 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 573'ü karada, 14'ü açık sularda, 3'ü iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 10 adet azalarak 153 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 9 adet düşüşle 99 olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 54, ortak kule sayısı 1 adet düşüşle sıfır oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 12 adet azalarak 743 adede geldi.