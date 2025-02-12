ATB Başkanı Fevzi Çondur: “İhracattan dönen incirler Aydın’daki antrepolarda korunsun"

AYDIN / EKONOMİ

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ü makamında ziyaret etti. ATB Başkanı Fevzi Çondur, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Gümüş’ten herhangi bir sebeple ihracattan dönen kuru incirlerin gıda güvenliği kontrolleri tamamlanana kadar Aydın’daki antrepolarda korunmasını istediklerini dile getirdi.

Ziyarette, Türkiye’nin kuru incir ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlattıklarını vurgulayan Fevzi Çondur, “Kendisine ihracat sürecinde karşılaştığımız sorunları anlattık. Özellikle, ihraç edilen kuru incirlerin çeşitli nedenlerle ülkeye geri dönmesi durumunda ilk sınır giriş noktasındaki gümrük işlemlerinin ihracatçılar açısından sıkıntı yarattığını, ihracatçıların mağduriyet yaşamaması adına geri dönen ürünlerin ilk sınır giriş noktasındaki Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak Aydın'da bulunan antrepolara çekilmesi talebimizi ilettik. Bu düzenlemenin, ürünlerin gıda güvenliği kontrolleri tamamlanana kadar Aydın'daki antrepolarda muhafaza edilmesini sağlayacağını belirttik” dedi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ve Aydın Ticaret Borsası ihracatçı üyelerinin taleplerinin dikkate alınması yönünde değerlendirmeler yapıldığı söyleyen Çondur, ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik desteklerinden dolayı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e teşekkür etti.