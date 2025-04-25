Bakır 3 haftanın zirvesinde!

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda kafa karışıklığı ve dalgalanma yaratsa da ABD-Çin ticaret gerilimlerinin potansiyel olarak azalacağına dair işaretlerle bugünkü işlemlerde üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı ve haftalık kazanca yöneldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 07.22'de yüzde 0,6 artışla 9.445 dolar/ton oldu. Kontrat, hafta başında 3 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 9.481,50 dolar/tona ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,4 artışla 77.930 yuan/ton (10.682,66 dolar) oldu.

LME'de bakır, bu ay 8.105 dolar/ton ile 17 ayın en düşük seviyesini görmesinden bu yana yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi.

Hindistan merkezli bir analist “ABD yönetiminden gelen ve Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin önemli ölçüde azaltılacağına dair sinyaller, ABD ile Çin arasındaki ticari sürtüşmelerin azalacağına dair umutları artırdı ve endüstriyel metal kompleksinde alım ilgisini canlandırdı” dedi.

Dolar bu hafta çılgınca dalgalandı, pazartesi günü büyük rakipleri karşısında yüzde 1'lik bir düşüşle başladı, ancak bir gün sonra Trump'ın yorumlarıyla yüzde 1,5 arttı. Hafta genelinde dolar endeksi, dört haftalık uzun bir kayıp döneminin ardından yüzde 0,27'lik bir artışa hazırlanıyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.466 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 artışla 2.695 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 1.962,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 artışla 31.850 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 artışla 15.875 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,5 artışla 20.005 yuan/tondan, çinko yüzde 1,3 artışla 22.830 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 17.045 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 126.030 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,2 artışla 262.940 yuan/tondan işlem gördü.