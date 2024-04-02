Bakır fiyatı, arz endişeleriyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 08.33'te %0,9 artışla 8.947,50 dolar/tona yükseldi ve hafta sonu ve Paskalya tatilinin ardından işlemlere yeniden başladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Mayıs ayı bakır kontratı, %0,3 artışla 73.040 yuan/tona (10.095,93 dolar) çıktı ve bu, 22 Mart'ta çıktığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.530 yuan/tondan pek de uzak değil.

Şanghay'da bakır, imalat PMI verilerinin Mart ayında altı aydan beri ilk kez genişlediğini göstermesinin ardından iki haftanın en iyi günlük kazancını kaydetti.

Analistler, tatil nedeniyle işlemlerin durgun olmasına rağmen, bakır konsantresindeki arz sıkıntısının devam edeceği korkusuyla duyarlılığın arttığını belirtti.