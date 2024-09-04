Bakır fiyatı için yeni tahmin

Emtia analisti Jeff Currie'ye göre, en büyük tüketici Çin'deki politika desteği bir miktar talep gücü yaratmaya başlayana kadar bakır fiyatının ton başına 8.500 ila 9.500 dolar arasında dar bir aralıkta hareket etmesi muhtemel.

Bakır, şişmiş stoklar ve Çin'de tüketimin yumuşak olduğuna dair işaretlerin baskısıyla mayıs ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ton başına 11.104 dolardan yüzde 19 düştü.

Carlyle Group Energy Pathways'in baş strateji sorumlusu Currie, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, Çin'in emlak piyasasındaki zayıflığın - bakır tüketimi için önemli bir dayanak - "Şu anda baskın olduğunu" söyledi. Salı günkü mülakatta, bakırın "Hala güçlü yapısal arz hikayesine dayanan bir tabanı var, ancak talepteki zayıflığa bağlı olarak yukarı yönde bir sınırı var. Çin'de politikanın bir miktar güç yaratmaya başladığını görmeye başlayana kadar altta 8.500 dolar, üstte 9.500 dolar diyebilirim" dedi.

Goldman Sachs Group Inc. şirketindeyken Currie ve diğer piyasa analisti Nicholas Snowdon bakırın 2025 yılına kadar ton başına 15.000 dolara ulaşacağını öngörmüştü. Currie, şubat ayında Carlyle'a katıldı.