Bakır fiyatları ABD verileri ve kapanma süreciyle şekilleniyor

Bakır fiyatları, ABD'den gelen işgücü piyasası verileri ve hükümetin kapanma sürecinin sona ermesine yönelik gelişmelerin etkisiyle sakin bir seyir izledi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi beklentileriyle emtia piyasalarına yönelirken, küresel ticarette de hafif dalgalanmalar gözlendi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı, TSİ 03.11 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 86.720 yuan (12.174,65 dolar) seviyesinde işlem görürken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakırın ton fiyatı yüzde 0,08 azalarak 10.818 dolara geriledi.

ADP tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ekim ayının sonlarında 11.000'den fazla kişinin işini kaybettiği, ancak ekim ayında toplamda 42.000 yeni istihdam yaratıldığı belirtildi. İşgücü piyasasındaki bu yumuşama, Fed'in faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendiriyor ve bu durumun emtia fiyatlarını destekleyici bir etki yaratabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, ABD hükümetinin kapanma krizi de çözüme kavuşmaya yakın görünüyor. Temsilciler Meclisi'nin finansman tasarısını oylayarak bu süreci sonlandırması bekleniyor.

Diğer metallerin performansına bakıldığında, SHFE'de alüminyum yüzde 0,28, kurşun yüzde 0,17 ve kalay yüzde 1,43 artarken, çinko yüzde 0,44 ve nikel yüzde 0,90 düşüş gösterdi. LME'de ise kurşun yüzde 0,15, kalay yüzde 0,04 ve alüminyum yüzde 0,07 değer kazanırken, çinko yüzde 0,429 ve nikel yüzde 0,39 geriledi.