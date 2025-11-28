Bakır fiyatları haftayı kazançlı tamamlamaya hazırlanıyor

Bakır fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla bu hafta önemli kazançlar elde etmeye hazırlanıyor. Zayıf ABD perakende satışları ve tüketici güveni verileri, Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki iyimserliği güçlendirerek metal fiyatlarını destekliyor.

Shanghai Futures Exchange'te bakır, yüzde 0,41 artışla 87.430 yuan/ton seviyesine yükselerek haftalık bazda yüzde 1,66'lık bir artış kaydetmeye hazırlanıyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise yüzde 0,50 yükselişle 10.994 dolar/tona ulaşarak haftalık yüzde 1,99'luk bir artış gösterdi; ancak 11.000 dolar/ton seviyesinde dirençle karşılaşıyor.

Doların zayıflaması da metal fiyatlarını desteklerken, Çin'in 2 milyon tonluk planlanan bakır eritme kapasitesini durdurma kararı sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diğer metallerde ise SHFE'de kurşun yüzde 0,89, nikel yüzde 0,21, kalay yüzde 0,42 yükselirken, çinko yüzde 0,33 düştü ve alüminyum yatay seyretti. LME'de alüminyum yüzde 0,42, çinko yüzde 0,65, kurşun yüzde 0,10, nikel yüzde 0,18 ve kalay yüzde 0,58 değer kazandı.