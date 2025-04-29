Bakır fiyatlarında dalgalı bir seyir

Londra'da bakır, yatırımcılar ABD-Çin müzakerelerindeki gelişmeleri ve bir dizi ABD ekonomik verisini takip ederken dalgalı bir seyir izledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.40'ta yatay seyrederek 9.378,5 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Bu hafta açıklanacak olan ABD işsizlik başvuruları ve PCE verileri, Fed'in faiz kararlarını ve ekonomik görünümü etkilediği için metal fiyatlarını etkileyebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ancak Pekin, ticaret görüşmelerinin yapıldığını yalanladı ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Çin ile gümrük vergisi görüşmelerine ilişkin iddiasını desteklemedi.

Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının azalıyor olabileceğinin bir işareti olarak bazı ABD ithalatlarını misilleme gümrük vergilerinden muaf tuttu. Bu arada Trump yönetimi de geçtiğimiz hafta gerilimi düşürme yönünde istekli olduğunun sinyallerini verdi.

Bir işlemci, "ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının gidişatı belirsizliğini koruyor ve piyasa gelecekteki yönü hakkında net bir sinyal bekliyor. Eğer gerilim daha da tırmanırsa, bunun geniş kapsamlı sonuçları olabilir ve potansiyel olarak küresel bir resesyonu tetikleyebilir" dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.431 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 2.645 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 1.968 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 32.085 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.570 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla 77.420 yuan/ton (10.645,88 dolar) oldu.

Şanghay bakır fiyatlarına destek, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) tarafından izlenen depolardaki metal stoklarının haftalık yüzde 32 düşüşle 116.753 tona gerilemesinden geliyor.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 19.915 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 22.535 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 16.890 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 124.130 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,4 kayıpla 260.460 yuan/tondan işlem gördü.