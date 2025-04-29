Demirde işlemler belirsizlikle sıkıştı

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcılar Washington ve Pekin'den ticaret görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamalar karşısında Çin'de güçlenen yakın vadeli talebi tartarken dar bir aralıkta işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.38'de çok az değişiklik göstererek 707,5 yuan/tondan (97,26 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,16 düşüşle 98,25 dolar/tona geriledi.

Analistler, demir cevheri vadeli işlemlerinin, ABD ile ticaret savaşının yarattığı belirsizlik ortamında Çin piyasasında stokları azaltma baskısı nedeniyle düştüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilerleme kaydedildiğini ve Başkan Xi Jinping ile görüştüğünü ısrarla vurguladı. Pekin ise ticaret görüşmelerinin yapıldığını reddetti.

Çin bu yılki teşvik planlarını ilerletti ancak yeni önlemleri bekletiyor. Ama ek teşvikleri durdurma kararı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı ve dün Çin emlak hisselerinde yüzde 3'lük bir düşüşe yol açtı.

Arz tarafında, Avustralyalı madenci Fortescue üçüncü çeyrek demir cevheri sevkiyatlarının arttığını açıkladı.

Ancak fiyatlar, çelik üretiminde kullanılan temel maddeye yönelik esnek talepten destek buldu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,24 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,16 düşerken, filmaşin yatay seyretti.