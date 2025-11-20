Bakır fiyatlarında yükselişi Fed sınırladı

Şili'den gelen olumlu beklentiler bakır fiyatlarını yukarı çekerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair süregelen belirsizlik metaldeki kazançları sınırladı. Bu durum, piyasalarda hem arz yönlü iyimserliği hem de makroekonomik endişeleri aynı anda yansıttı.

Şili madencilik komisyonu Cochilco'nun 2025 yılı için bakır fiyat beklentisini libre başına 4,45 dolara, 2026 yılı için ise 4,55 dolara yükseltmesi, metal piyasasında güçlü bir yükseliş beklentisi yarattı.

Bu gelişmeler ışığında, Londra Metal Borsası (LME) üç aylık bakır kontratıton başına 10.760,5 dolar ile yüzde 0,07'lik hafif bir artış kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır kontratı yüzde 0,14 yükselişle 86.080 yuan (12.099,23 dolar) seviyesinden kapandı.

Öte yandan, Çin'in ekim ayında 279.944 metrik ton bakır katot ithal etmesi ve bu rakamın yıllık bazda yüzde 22,10'luk önemli bir düşüş göstermesi, küresel talep görünümüne dair bazı endişeleri beraberinde getirdi. Nvidia'nın güçlü kazanç raporu küresel piyasalarda istikrar sağlasa da, yatırımcılar Fed'in aralık ayı toplantısındaki faiz kararını yakından takip etmeye devam ediyor. Diğer metallere bakıldığında, SHFE'de çinko yüzde 0,13, nikel yüzde 0,20 ve kalay yüzde 0,12 düşüş yaşarken, LME'de alüminyum yüzde 0,39, çinko yüzde 0,30 değer kazandı; nikel yüzde 0,51, kalay ise yüzde 0,17 geriledi.