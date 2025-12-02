Bakır zirveden geri çekildi, gözler arz riskinde

Bakır fiyatları rekor seviyelerden bir miktar geri çekilirken, piyasaların odağında devam eden arz endişeleri yer alıyor. Özellikle Çinli üreticilerin üretim kesintisi planları ve artan primler, küresel arz görünümünü sıkılaştırmaya devam ediyor.

Salı günü Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 0,15 düşüşle 88.700 yuan/ton seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır yüzde 0,77 azalarak 11.165 dolar/tondan işlem gördü.

Çinli izabe tesislerinin gelecek yıl için bakır üretimini yüzde 10 azaltma planı, sıkı arz görünümünü pekiştirirken, Codelco'nun vadeli bakır tedariki için primleri artırması küresel arz dinamiklerini etkiledi.

Zayıflayan ABD doları ise dolar dışı yatırımcılar için emtiaları daha uygun hale getirerek fiyatları destekliyor.

Diğer metallere bakıldığında, SHFE çinko yüzde 0,91, kurşun yüzde 0,29, nikel yüzde 0,12 ve alüminyum yüzde 0,07 artış gösterirken, kalay yüzde 0,85 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,40, çinko ve nikel her biri yüzde 0,39, kurşun yüzde 0,30 düşüş yaşarken, kalay yüzde 0,87 geriledi.