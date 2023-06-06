Bakırda 2’ncilik el değiştirdi

Dünyanın en büyük bakır ihracatçıları liginde taşlar yerinden oynadı. Şili’nin birinci olduğu sıralamada Demokratik Kongo Cumhuriyeti ikinci en büyük bakır ihracatçısı olarak Peru'nun yerini aldı.

İki ülkenin resmi rakamlarına göre, Kongo’nun ihracatı 2018’den bu yana iki kattan fazla artarak 2022’de 2.4 milyon tona ulaştı. Peru ise 2.2 milyon ton sevk etti. Ülkelerin konumlarındaki değişim birkaç önemli trendin altını çiziyor. İlk olarak, Afrika’nın zengin maden yataklarına daha fazla para aktıkça, toplumsal huzursuzluktaki artış ve siyasi belirsizlikler Güney Amerika’daki yatırımları kısıtlandı. Son yıllarda, siyasi karışıklık ve topluluk protestoları, ülkenin bakır ihracatını artırmasına engelledi.

Bu arada Kongo, şu anda Kamoa- Kakula’da Ivanhoe Mines Ltd. tarafından çıkarılan yüksek kaliteli cevher sayesinde büyük adımlar atmayı başardı. Peru madencilik bakanlığı ve Kongo merkez bankasına göre, üretim açısından da iki ülke baş başa. Danışmanlık firması Wood Mackenzie Kongo’nun üretim açısından Peru’yu ancak 2026 veya 2027 yılına kadar tamamen geçeceğini söyledi. WoodMac’e göre, Peru’nun, dünyanın ikinci büyük bakır üreticisi ülkesi olma unvanını 2026-2027 yılları arasında Kongo’ya kaptırması bekleniyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA ‘7.000 DOLAR’ UYARISI

Çinli araştırma şirketi Antaike, artan durgunluk riskleri ve Çin’de talebin sağlam bir büyüme göstermemesi nedeniyle, küresel bakır fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında ton başına 7.000 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Citi ve Goldman Sachs, son tahminlerine göre bakır fiyatlarının üç ay içinde ton başına sırasıyla 8.000 dolar ve 7.750 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Bakır fiyatları, Çin’de ekonomik toparlanma beklentileri üzerine yılın ilk çeyreğinde 9.550 dolara yükselmiş ancak Londra Metal Borsası’ndaki gösterge kontrat geçen hafta ton başına 8.000 doların altına inerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Çin'de azalan imalat faaliyeti ve düşen endüstriyel karlar, metalleri düşüş eğilimine soktu. Ülke, dünyadaki bakırın yaklaşık yarısını tüketiyor.