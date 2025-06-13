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Goldman Sachs, petrol fiyatlarında beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki gerilime rağmen petrol fiyat tahminlerini değiştirmedi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs, petrol fiyatlarında beklentisini açıkladı
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Goldman Sachs, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından petrol fiyat tahminine daha yüksek bir jeopolitik risk primi ekledi, ancak Orta Doğu arzında kesinti beklemiyor.

Goldman Sachs hala Brent ham petrol ve WTI fiyatlarının yılın dördüncü çeyreğinde varil başına 59 ve 55 dolara, 2026'da ise 56 ve 52 dolara düşmesini bekliyor.

Goldman analistleri, “Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanma potansiyeli, fiyat tahminimize yönelik kısa vadeli risklerin artık net olarak yukarı yönlü olduğu anlamına geliyor” dedi.

Bununla birlikte, OPEC+ arz artışları ve küresel ticarete ilişkin süregelen belirsizlik nedeniyle orta vadede hala aşağı yönlü riskler görüyorlar.

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