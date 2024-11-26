Bakırda Trump düşüşü

Bakır, güçlü dolar ve Trump'ın gümrük vergisi planıyla düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, TSİ 07.42'de yüzde 0,4 düşüşle 9.010,50 dolar/tondan işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 0,1 düşüşle 73.900 yuan/tona (10.187,48 dolar) geriledi.

Trump dün, göreve geldiği ilk günden itibaren Çin'den gelen mallara yüzde 10, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere ise yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme sözü verdi.

Önerilen gümrük tarifeleri muhtemelen ekonomik büyümeye zarar verecek ve ticaret akışlarını bozacak, bu da sonuçta metal tüketimini azaltabilir.

Bir broker yaptığı değerlendirmede, metal fiyatlarındaki düşüşün marjinal olduğunu çünkü piyasanın Trump'ın 5 Kasım'da Beyaz Saray'ı kazanmasının ardından gümrük vergisi planına zaten tepki verdiğini ve bazı işlemcilerin Çin'e daha yüksek gümrük vergileri beklediğini belirtti.

Çin'in Kasım-Aralık aylarını kapsayan yoğun talep sezonu da bakır fiyatlarının daha fazla düşmesini engellemiş, SHFE stokları düşmüş ve ithalat primleri bir ayın en yüksek seviyesi olan 53 dolar/tona yükseldi.

Broker'a göre LME bakır 9.000 dolar/ton civarında destekleniyor.