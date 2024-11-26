Demir cevherinde zayıflık 2025’te devam edecek

EVRİM KÜÇÜK

Piyasalar, Çin'deki demirli metal talebinin görünümünü ve ticaret engellerinin Çin’in çelik ihracatına olası etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. Sağlıklı arz, zayıf talep ortamı demir cevheri fiyatlarını ton başına 100 dolar sınırına yakın bir yerde 1.5 ayın en düşük seviyesinde tutuyor. Beklenti fiyatlardaki zayıflığı devam edeceği yönünde.

2024’te %25 geriledi

Demir Cevheri, 2024’ün başından bu yana ton başına 35 dolar kayıpla 101- 102 dolar aralığına indi. Fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 25 geriledi. Fitch Solutions’ın bir birimi olan BMI, demir cevheri zayıflığının 2025 ve sonrasında da devam edeceğini söylüyor. Çin’in durgun emlak sektörünün talebi bastırmaya devam etmesi nedeniyle kuruluş, demir cevheri fiyatlarının 2025 yılında ortalama 100 dolar/ton seviyesinde kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

BMI analistleri, yayımladıkları bir raporda, önümüzdeki aylarda Çin’den ek destek önlemleri gelmediği takdirde, demir cevheri fiyatlarının zayıf talep görünümünden etkilenmeye devam etmesini beklediklerini söylüyor. Raporda, “Demir cevheri fiyatlarının olası teşvik duyurularına karşı oldukça hassas kalmaya devam etmesi muhtemel.

Piyasa, Trump’ın ikinci başkanlığı altında yeniden alevlenecek ticaret gerginlikleri ışığında daha fazla destek beklentisi içinde” ifadeleri yer alıyor. Rapora göre, sağlanacak teşvikin kapsamı, demir cevheri piyasasının gidişatını belirlemede kritik önem taşıyacak.

2033’te 78 $ öngörülüyor

2024-2025 sonrasına bakıldığında, BMI analistleri, çelik üretim büyümesinin azalması ve küresel üreticilerin daha yüksek demir cevheri üretiminin piyasayı gevşetmeye devam etmesiyle fiyatlarının muhtemelen birkaç bir düşüş trendini izleyeceği görüşünü koruyor.

Uzun vadede, fiyatların 2024’teki ortalama 110 ABD doları/ton seviyesinden 2033’te 78 ABD doları/ton seviyesine düşeceğini öngörüyorlar. BMI’a göre, 2021'deki 156 ABD doları/ton seviyesinden önemli ölçüde düşük olsa da, 2024- 2028 için öngörülen 97 ABD doları/ton yıllık ortalama, 2016-2020 ortalaması olan 78 ABD doları/ton seviyesinden yine de yüksek olacak.

BMI’nin raporunda, “Çin’in yavaşlayan talep büyümesi, düşük fiyatların başlıca tetikleyicisi olacak ve bu eğilim halihazırda erken aşamalarda” ifadeleri yer alıyor.