Değerli metallerin molası uzun sürmeyecek

EVRİM KÜÇÜK

Kıymetli metallere yatırım 2025’in ikinci çeyreğinde coştu. Altın yalnızca nisan ayında beş kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve İsrail-İran çatışmasının şiddetlenmesiyle birlikte, gümüş Haziran’da 37 doların üzerinde birkaç baş döndürücü gün geçirdi.

Platin mayıstaki 1.000 dolardan haziran sonunda kısa bir süreliğine 1.400 doların üzerine çıktı. İkinci çeyrekte yüzde 35,8’lik artışın nedenleri arasında arz sorunları da yer aldı.

Paladyum da güçlendi ve kendini 1.134 dolar seviyesinde buldu.

2’nci çeyrekte üstün performans

Yüksek performanslı 2’nci çeyrek sonrasında yatırım metalleri sektörü bir konsolidasyon dönemine girdi. Altın şu anda Nisan ayındaki 3.500 dolar civarındaki rekor seviyesinin hemen altında 3.300-2.350 bandında yatay aralıkta işlem görüyor. Gümüş bir süredir 36 doların etrafında geziyor. Platin de 1.400 doların altında fırsat kolluyor.

Destekleyici faktörler yeniden devreye giriyor

Ancak uzmanlara göre altının ve diğer metallerin işi bitmedi. Son yıllarda metalleri yukarı iten temel itici güçler sağlamlığını koruyor ve ikinci yarıda ek destek rüzgarları ortaya çıkabilir. Piyasalar, Başkan Trump’ın tarife mektubuna ve bakırdaki tariflerine odaklanıp ticaret aksaklıkları konusunda endişeleniyor. Bu güvenli liman alımları için yeniden zemin yaratıyor. Dahası ABD faiz oranlarının düşmesi ihtimali metal destekli ETF’lere olan talebi yeniden canlandırabilir. Merkez bankalarının altına giderek daha fazla yatırım yapması da altının lehine.

Merkez bankalarının alımları devam ediyor

Yılın ikinci yarısı için Saxo Bank şu değerlendirmeyi yaptı: “Teknik olarak altın konsolidasyon modunda kalmaya devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 2.945 doların altına inilmesi, yükseliş beklentilerimizi zorlayacaktır. Fakat konsolidasyonu yatırım metallerin deki yükselişin sonu değil, bir duraklama olarak görüyoruz. Yılın ikinci yarısında altına destek olacak faktörlerin devam ettiğine inanıyoruz.”

Yılın ikinci yarısında altını destekleyecek faktörler

■ Merkez bankalarının rezervleri çeşitlendirmeyi ve dolarizasyonunu azaltmayı amaçlayan ısrarlı talebi

■ ABD’de özellikle Trump’ın gümrük vergileri politikalarının tam etkisi daha derin faiz indirimlerini tetiklerse durgunluk enflasyonu riski var

■ Devam eden jeopolitik gerginlikler, yaptırımlar ve ticaret sürtüşmeleri

■ ABD’de mali kaygılar artıyor ve “Büyük Güzel Yasa” zaten sürdürülemez olan açığı daha da artıracak

■ Egemen varlık fonları ve kurumsal yatırımcıların borsadan uzaklaşıp altınla portföylerini dengelemeleri

■ Özellikle durgunluk endişeleri yoğunlaşırsa doların daha fazla zayıflaması söz konusu olabilir