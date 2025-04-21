Çin’in maden kontrolleri dünya pazarını sarsıyor

Çin'in savunma ve çip sektörlerinde önemli olan üç metal üzerindeki ihracat kontrolleri, Pekin'in mineral tedarik zinciri üzerindeki kontrolünü artırmasıyla dünya genelindeki yüksek fiyatlara rağmen sevkiyatları tarihi düşük seviyelerde tutuyor.

Çin, temiz enerji, çip yapımı ve savunmada niş ama hayati rolleri olan antimon, germanyum ve galyumun dünyadaki en büyük üreticisi konumunda. Pekin, 2023 yılından bu yana bu metalleri kademeli olarak ihracat kontrolleri listesine ekledi. Aralık ayında ABD'ye ihracatı yasakladı.

Pazar günü açıklanan yeni gümrük verileri, kontrollerin uygulanmaya başlamasından bu yana oluşan bir modeli pekiştirdi. İhracat azaldı ve özellikle Avrupa'daki bazı alıcılar tedarik zincirinden çıkarıldı.

İlk çeyrekte antimon ve germanyum ürünlerinin ihracatı bir önceki yıla kıyasla sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 39 azaldı.

Mart ayı galyum ihracatı Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Üç aylık sevkiyatlar geçen yıla göre artış gösterdi, ancak mevcut eğilim hala kısıtlamalardan önceki son tam yıl olan 2022'nin oldukça altında.

Antimon örneğinde olduğu gibi ihraç edilen mineraller daha az sayıda ülkeye gidiyor.

Beş aylık bir aradan sonra mart ayında Belçika ve Almanya'ya küçük miktarlarda antimon sevkiyatı yapıldı, ancak ihracat tarihi seviyelerin oldukça altında kaldı ve Hollanda gibi eski büyük alıcılar Eylül ayından bu yana sevkiyat almadı.

Geçen yılın eylül ayından bu yana ABD'ye antimon ihracatı yapılmazken, germanyum ve galyum için de 2023'ten bu yana hiç ihracat yapılmadı.