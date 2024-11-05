Citi'den bakır fiyatları için yeni tahmin

Citi, Çin ve ABD Merkez Bankası'nda (Fed) gevşeme ve Trump'ın kazanması halinde daha geniş bir hisse senedi riski veya Harris'in kazanması halinde tarife endişelerinin azalması durumunda bakırın önümüzdeki hafta geçici olarak 10.000 dolar/tona çıkabileceğüini belirtti.

Citi yaptığı değerlendirmede, ayrıca fotovoltaik sanayinde alüminyum tüketimini de güncelleyerek, 2024 yılında yıllık yüzde 5 büyüme ile 5,8 milyon ton olarak tahmin ettiklerini kaydetti.