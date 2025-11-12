  1. Ekonomim
Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, emtia fiyatlarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Dev banka; altın, gümüş, platin, paladyum, alüminyum ve bakır için 2026 tahminlerini açıkladı.

Commerzbank'tan emtia raporu: Altın, gümüş ve platinde yön ne olacak?
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın, tarihi zirvelerden sert bir düşüş yaşamıştı. 500 liradan fazla gerileyen gram altın yeniden yükselişe geçti. Altının geleceği merak edilirken, Alman Commerzbank'tan emtia fiyatlarına ilişkin yeni bir tahmin geldi. 

Altın ve gümüş tahmini

Commerzbank, özellikle değerli metallerde yükseliş beklentisini korudu. Dev banka altının ons fiyatının 2026 sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Commerzbank, ons başına 51 dolardan işlem gören gümüşün ise 2026 yılını 50 dolarda kapatacağını tahmin etti.

Paladyumda düşüş platinde yükseliş beklentisi

Bugün itibarıyla 1.437 dolar seviyesinden fiyatlanan paladyumun 1.400 dolar seviyesine ineceğini düşünen Commerzbank, 1.587 dolar seviyesinden fiyatlanan platinin ise 1.700 dolar seviyesine çıkacağını öngördü.

Alüminyum ve bakırda tahminler

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildi. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2.600 dolardan 2.900 dolara, bakır içinse 9.600 dolardan 10.500 dolara yükseltti.

